Als Teil der Unternehmensgruppe Koenig & Bauer ist der Maria Enzersdorfer Standort im Bezirk Mödling auf die Montage von Wertpapierdruckmaschinen und den damit einhergehenden Kunden-Support ausgerichtet sowie zusätzlich für den Vertrieb und Service von Bogenoffset-Maschinen im Vertretungsgebiet verantwortlich.

„In den letzten Jahren lag ein besonderes Augenmerk auf der Taktmontage aufbauend auf einem neuen Logistik- und Bereitstellungskonzept, um Produktionsprozesse so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Damit wollen wir, unter anderem, unsere selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele erreichen“, erklärt Vogl. Bis 2028 wird am Standort CO 2 -Neutralität avisiert.

Die Fachkräfte-Ausbildung ist ein weiteres wichtiges Thema am Standort Mödling. „Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn die Lehrlinge von gestern schließlich als bestens geschultes Fachpersonal in der Werkhalle stehen“, so Galik. Etwa die Hälfte der Monteure in Maria Enzersdorf kommt aus der eigenen Ausbildung.