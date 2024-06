Schon in den ersten Tagen hat die bisher größte Partneraktion zur Aufklärung über richtige Abfalltrennung und Recycling zahlreiche Menschen erreicht, zum Beispiel bei zahlreichen Events in den Städten und Gemeinden. Die Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ läuft noch bis zum 16. Juni.

Sie deckt insgesamt ein Einzugsgebiet von etwa 40 Millionen Menschen ab und kann damit durchschnittlich jede und jeden Zweiten in Deutschland erreichen. Erstmals informieren die dualen Systeme, Abfallberatungen in über 200 Kommunen, Entsorgungsunternehmen sowie Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels gemeinsam darüber, wie Verpackungsabfälle zu Hause richtig getrennt und entsorgt werden: mit mehreren Hundert Live-Events rund um XXL-Verpackungen auf öffentlichen Plätzen, beim Einkaufen und mit Dialogveranstaltungen in Schulen, Kitas oder Unternehmen. Zudem machen insgesamt mehr als 5.000 Plakate und etwa 700 Radiospots die Aktion lokal bekannt. Hinzu kommen bundesweite Werbe- und Social-Media-Aktivitäten. Initiiert wird die Partneraktion von „Mülltrennung wirkt“, einer Initiative der dualen Systeme. „Schon nach den ersten Tagen zeigt sich: Unsere Aktionsidee geht auf. Viele Menschen suchen bei den Events das Gespräch und wollen mehr über das richtige Trennen von Abfällen und Recycling erfahren“, sagt sich Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt".

Positives Feedback kommt auch aus den teilnehmenden Kommunen. Dort koordinieren die Abfallberatungen die Aktion direkt vor Ort. Schon in den ersten Tagen besuchten hier viele Bürger und Bürgerinnen die Events, Info- oder Dialogveranstaltungen von „Deutschland trennt. Du auch?“. Weitere Events und Informationsangebote folgen in der zweiten Aktionswoche. Zudem organisieren lokale Entsorgungsunternehmen Besichtigungen von Sortieranlagen und schicken Fahrzeuge im bunten „Aktionslook“ auf ihre Transporttouren.

Ob mit Plakaten, Instore-Radio oder XXL-Verpackungen: In über 10.000 lokalen Märkten klären auch die Partnerunternehmen Netto Marken-Discount, Edeka und Netto Deutschland ihre Zielgruppen über die richtige Entsorgung von Verpackungen auf.