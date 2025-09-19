Kompakt, effizient, flexibel

Ergänzt wird das Messe-Setup durch den flexiblen Cobot Tog.519, der am Stand des Partnerunternehmens Barsch blitzschnell Kekse pickt. Die Lightline-Serie richtet sich an Hersteller mit standardisierten Verpackungsaufgaben und hohem Zeitdruck. Vorkonfigurierte Module für Kartonierer, Casepacker, Pickerlinien und Schlauchbeutelmaschinen ermöglichen kurze Planungs- und Montagezeiten – bei attraktiven Investitionskosten. Der ausgestellte Lightline-Kartonierer, als Riegelpacker zu sehen, punktet mit einem einbahnigen A3-Aufrichter samt Vertikalmagazin: Bis zu 4.000 Zuschnitte passen hinein, die Maschine läuft bis zu 60 Minuten ohne Unterbrechung. Das spart Fläche und steigert die Effizienz – ohne Kompromisse bei der Leistung.

Erstmals zeigt Schubert das A3-Aggregat auch als eigenständige Einheit: Der Tog.101 ist ein zu 100 % standardisierter Schachtelaufrichter mit bis zu 60 Schachteln pro Minute. Besonders hervorzuheben sind die einfache Bedienung und das leimsparende Aufrichten. Die Eingabe von Schachtelmaßen und Leimpunkten genügt zur Einrichtung. Ein gemeinsam mit Robatech entwickeltes Leimgerät passt die Leimmenge dynamisch an – für sichere Verklebung bei reduziertem Klebstoffeinsatz. Am Stand 125 in Halle 1 zeigt Barsch eine flexible Lösung für lose Kekse: Der Cobot Tog.519 erkennt Produkte mithilfe eines KI-gestützten Kamerasystems und setzt sie präzise in die Zuführkette der Barsch-Flowpackmaschine. Diese verpackt bis zu 60 Kekse pro Minute in Papierbeutel. Das Setup ist ideal für häufige Produktwechsel: Einen Datensatz laden, Folie und Formatsatz tauschen – fertig. Ein integrierter Thermotransferdrucker bringt das Design direkt aufs Papier, ganz ohne vorbedruckte Folien. Die Lösung richtet sich an Unternehmen mit kleinen bis mittleren Losgrößen, häufig wechselnden Produkten und hohem Effizienzanspruch.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 244