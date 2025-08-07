Kompakt und leicht zu reinigen

Zudem ist der Stellantrieb in einer Variante mit 10 Nm Drehmoment erhältlich und deckt damit auch Aufgaben ab, die mehr Kraft erfordern. Er lässt sich wahlweise via IO-Link oder über die Industrial Ethernet-Feldbusschnittstellen Ethercat, Ethernet/IP sowie Profinet in die Systemsteuerung einbinden.

Der kompakte, batterielose Stellantrieb ist mit einer 14 mm Aufsteckhohlwelle ausgestattet, die durch Reduzierhülsen flexibel auf kleinere Durchmesser angepasst werden kann. Dies erhöht die Anzahl der Gleichteile, verbessert die Verfügbarkeit und vereinfacht die Lagerhaltung beim Maschinenbauer.

Der elektrisch wartungsfreie Betrieb ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Life Cycle Costs. Batteriewechsel und daraus resultierende ungeplante Maschinenstillstände entfallen.

Fachpack: 2025 Halle 3C, Stand 422