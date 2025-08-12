Komplettlösungen für maximale Effizienz

Im Mittelpunkt steht eine vollautomatisierte Traysealerlinie für das Verpacken von Fertiggerichten. Herzstück der Linie ist der kompakte Traysealer TX 620, der durch seine intelligente Steuerung und hohe Hygienestandards überzeugt. Ergänzt wird die Linie durch ein KI-basiertes Inspektionssystem zur Produktkontrolle im Einlauf sowie eine Etiketten- und Druckkontrolle im Auslauf. Die befüllten Trays werden unter Schutzatmosphäre in nachhaltigen Kartontrays verpackt, die mit einer recyclingfähigen, dünnen Folie versiegelt werden. Ein Cobot übernimmt das automatische Stapeln der Trays in Kisten – ein Beispiel für die nahtlose Integration von Automatisierung und Nachhaltigkeit.

Darüber hinaus zeigt Multivac eine kompakte Tiefziehverpackungsmaschine für Convenience-Produkte und Feinkost. Diese Lösung demonstriert die Vielseitigkeit des Multivac-Portfolios, das neben Maschinen unterschiedlicher Leistungsklassen auch optimal abgestimmte Verbrauchsmaterialien umfasst. Die präzise Abstimmung von Maschine und Folie sorgt für einen effizienten Betrieb, hohe Prozesssicherheit und geringen Wartungsaufwand.“

Multivac begegnet mit seinen Lösungen den zentralen Herausforderungen der Branche: dem zunehmenden Personalmangel, der steigenden Nachfrage nach Flexibilität und den Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung PPWR. Im Fokus stehen dabei ressourcenschonende, recycelbare und erneuerbare Materialien, die eine zukunftsfähige Verpackung ermöglichen.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 242