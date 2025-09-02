Kraus Maschinenbau präsentiert FK Codingline

Die Vorteile der FK Codingline liegen in ihrer variablen Konfigurierbarkeit, dem intuitiven Bedienkonzept, der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Zuverlässigkeit im Betrieb. Die präsentierte Anlage demonstriert die Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität. Der Basisaufbau umfasst:

Joker Reibanleger zur Vereinzelung und Zuführung der Produkte,

Labeljack Etikettierer mit integriertem Rea Inkjet-Drucksystem für die Applikation variabler Daten,

Qualivision Kamerasystem zur 100-prozentigen Kontrolle der Etikettierung,

Ausschleusung von Schlechtteilen mit lückenloser Dokumentation in der Software,

Transport der Gutteile über ein Schuppenzuführband zur Entnahmestelle.

Die FK Codingline ist prädestiniert für Anwendungen, bei denen Individualisierung, Rückverfolgbarkeit und der Umgang mit sensiblen Daten im Vordergrund stehen – etwa in der Pharmaindustrie, bei Automobilzulieferern oder staatlichen Institutionen. Seit Jahren bewährt sich die Lösung in diesen anspruchsvollen Bereichen.

Ein besonderes Highlight: Die auf der Messe gezeigte Anlage arbeitet mit 5 Takten pro Sekunde, was einer Leistung von rund 20.000 Takten pro Stunde entspricht. Damit können Besucher die einzelnen Prozessschritte live und nachvollziehbar erleben. Die schnellste jemals von Kraus gebaute FK Codingline erreicht sogar 80.000 Takte pro Stunde.

Fachpack: Halle 1, Stand 554