Wichtig ist, dass das Portfolio von Berry Agile Solutions auch Produkte aus dem B Circular-Sortiment von Berry enthalten wird, das wichtige Verbesserungen wie die Einbeziehung von recycelten Materialien, Verpackungen aus Monomaterialien und Designs für die Wiederbefüllung und Wiederverwendung umfasst, um Markeninhabern zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

"Die Einführung von Berry Agile Solutions wird es Unternehmen mit Produkttests und kleineren Unternehmen ermöglichen, ihre neuen Produkte und Innovationen schnell auf den Markt zu bringen", kommentiert Joe Horton, Product Line Director. Neben einer großen Auswahl an Verpackungsformaten und -größen in verschiedenen Materialien kann Berry Verpackungen in vielen verschiedenen Farben herstellen, einschließlich der farblichen Anpassung an bestehende Marken.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine große Auswahl an hochwertigen Dekorationsmöglichkeiten, die gleichzeitig das Recycling ermöglichen. Auf diese Weise können die Verpackungen vollständig an die individuellen Kunden- und Produktanforderungen angepasst werden, um spezifische Marketing- und Markenziele zu erreichen.

Darüber hinaus kann Berry Agile Solutions eine Reihe von Zusatzartikeln wie Verschlüsse und Spender liefern, um eine komplette Lösung aus einer Hand anzubieten, mit der Produkte in kürzester Zeit auf den Markt gebracht werden können.