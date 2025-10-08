Leef Blattwerk gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025

Leef überzeugte die unabhängige Jury aus 240 Experten und Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit einem ganzheitlichen Ansatz: Statt nur ein einzelnes Produkt zu prämieren, wurde das Unternehmen als Ganzes gewürdigt: für seine Vision, seine Prozesse und seinen konsequent nachhaltigen Marktansatz.

Mit den Marken Leef und Wisefood bietet das Unternehmen über seinen Onlineshop Wisefood.eu mehr als 1.000 nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen an – von klimaneutralen Palmblattprodukten über kompostierbare To-Go-Verpackungen bis hin zu essbaren Strohhalmen und Bechern. Zielgruppe sind Gastronomie, Catering, Eventveranstalter und zunehmend auch Privatkunden und Privatkundinnen.

„Awards gibt es viele – aber dieser zählt wirklich. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat Relevanz, eine starke Jury und echte Wirkung. Für uns ist der Gewinn ein wichtiges Signal: Unsere ganzheitliche Arbeit wird gesehen und ernst genommen“, sagt Jens Christoph, CEO von Leef.

Das Unternehmens engagiert sich gegen Greenwashing: Mit der Initiative Leef unlimited wurden bereits über 100 ha Regenwald geschützt, so das Unternehmen. Zudem bietet Leef aktuell interessierten Anleger und Anlegerinnen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Crowdinvestings auf One Crowd an der Mission zu beteiligen.