Mit Christophe Lopez ist es Leibinger gelungen, eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Branchenkenntnis zu gewinnen. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Kennzeichnungsindustrie mit, in denen er zahlreiche Führungspositionen mit Vertriebs- und Marketingverantwortung bekleidete. In der Position als Chief Commercial Officer bei Leibinger wird Lopez die kommerzielle Entwicklung des Unternehmens verantworten und den Ausbau der globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten vorantreiben.

„Wir gewinnen mit Herrn Lopez einen absoluten Branchenkenner und eine erfahrene Führungspersönlichkeit“, betont CEO Christina Leibinger. „Leibinger investiert massiv in den Ausbau des Geschäfts und in sein Produktportfolio. Gemeinsam mit Herrn Lopez wird es uns gelingen, unseren Marktanteil im Bereich Kennzeichnungssysteme in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen und unsere auf innovativer Technologie basierende Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Die erfolgreiche Besetzung der Stelle des Chief Commercial Officer reiht sich in eine Reihe von hochkarätigen Erweiterungen des globalen Führungsteams von Leibinger ein. So konnten ebenfalls vor Kurzem wichtige Führungspositionen für die amerikanischen Märkte sowie die Geschäftsentwicklung besetzt werden. Diese Neueinstellungen aus der Branche unterstreichen den Erfolg des Familienunternehmens, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.