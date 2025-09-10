Leistungsschub im Converting mit PC-based Control und Ethercat

Als Maschinensteuerung für die gesamte Linie dient ein Embedded-PC CX2033. Für die hohe Leistungsfähigkeit des hutschienenmontierten Controllers von Beckhoff sorgt ein Dual-Core-Prozessor AMD Ryzen, der darüber hinaus Leistungsreserven für die Zukunft bietet. „Wenn man mit einer nicht so leistungsstarken Steuerung arbeitet, reagiert das HMI träger. Setzt Twincat-HMI-Server aber auf einem CX2033 mit seinen großzügigen Rechenressourcen auf, spricht das Touchpanel sofort an“, erklärt Software-Ingenieur Adam Benson von CMD.



Ethercat-Koppler EK1914 integrieren mit digitalen Standard- und Safety-I/Os die Kommunikation entlang der Linie. Denn die I/O-Segmente der verschiedenen Stationen beinhalten neben Ethercat-Klemmen für Standardsignale auch Twinsafe-Klemmen für funktionale Sicherheit. Dadurch kann CMD jedem Werkzeug der Linie Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt zuweisen.



Die bewegungsintensive Applikation von CMD profitiert von der exakten Synchronisierung der leistungsfähigen Beckhoff-Antriebstechnik über Ethercat. Das Multiachs-Servosystem AX8000 und Servomotoren AM8000 steuern die vierzehn Achsen der Maschine. „Für seine hohe Leistung baut das Servosystem AX8000 sehr kompakt“, so CMD-Elektroingenieur Jason Plutz. „Und durch den Einsatz der integrierten Safe-Torque-Off-Funktionalität konnten wir zwei große Schütze einsparen, was den Platzbedarf im Schaltschrank erheblich reduziert.“



Für zwei Achsen der Beutelverpackungsmaschine nutzt CMD die Kurvenscheiben-Funktion in Twincat 3. Der Beutelöffner war ursprünglich im Bereich der intermittierenden Bewegung positioniert, wurde zur Steigerung der Effizienz jedoch weiter nach hinten verlagert. Durch die Extrapolation der kontinuierlichen Bahnverarbeitung über Kurvenscheiben wird der Beutelöffner exakt so gesteuert, dass die gewünschte Bewegung im richtigen Moment ausgeführt wird.

Beckhoff Servomotoren AM8000, einschließlich der leistungsgesteigerten Varianten mit externer Belüftung, bieten hohe Performance für kontinuierlich und intermittierend arbeitende Antriebsachsen. (Bild: Beckhoff)