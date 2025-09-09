Lenze: Eigentümerfamilie kehrt ins Tagesgeschäft zurück

Im Rahmen des neu aufgelegten Zukunftsprogramms wird Dr. Moritz Belling ab dem 5. September als Director Transformation strategische Projekte im CEO-Ressort verantworten. Lena Günther folgt am 6. Oktober als Head of Business Development im Finanzbereich. Beide berichten direkt an die jeweiligen Vorstände und bringen fundierte Erfahrung aus Venture Capital, Private Equity und Strategieberatung mit.

„Die Transformation von Lenze ist eine unternehmerische Aufgabe, die ich mit voller Überzeugung angehe“, sagt Dr. Belling. Lena Günther ergänzt: „Lenze ist Teil unserer Familiengeschichte – ich freue mich, diese Verantwortung aktiv zu übernehmen.“

CEO Dr. Marc Wucherer sieht in der Entscheidung ein klares Signal für die strategische Ausrichtung des Unternehmens: „Das Engagement der Familie steht für Vertrauen, Weitsicht und langfristige Perspektive.“

Lenze ist ein deutscher Hersteller und Entwickler im Bereich der Antriebs- und Automatisierungstechnik mit Sitz in Aerzen (Groß Berkel). Das Unternehmen produziert und vertreibt weltweit unter anderem Antriebe (Getriebe, Motoren, Getriebemotoren), Automatisierungssysteme, Frequenzumrichter, Servosysteme und Steuerungen und Visualisierungsprodukte.

Lenze begleitet den gesamten Entwicklungsprozess von Maschinen – von der Idee über die Steuerung bis zur Antriebswelle – und ist mit weltweit 3.600 Mitarbeitenden in 45 Ländern mit Vertrieb und Service vertreten.