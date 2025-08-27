Lösungen für Industrie und Handwerk

Fachbesucher können die branchenübergreifenden Transport-, Logistik- und Verpackungslösungen „Made in Amerang“ live erleben und profitieren dabei von praxisnaher Präsentation und fundierter Beratung. Ganz oben im Auer-Messegepäck: Der Eurobehälter mit vielen optionalen Erweiterungen und Extras. Die von Auer Packaging entwickelten und vielfach ausgezeichneten Produkte kommen in Industrie, Groß- und Einzelhandel sowie bei Dienstleistungsunternehmen zum Einsatz. Zu den Kunden zählen Konzerne der Automobilindustrie, der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelbranche, des Maschinen- und Anlagenbaus und der Recyclingbranche sowie zunehmend auch Privatpersonen und Handwerksbetriebe. Alle Produkte sind ab einer Abnahmemenge von einem Stück erhältlich und können direkt vom Hersteller bezogen werden, die meisten davon mit einer 24-Stunden-Versandgarantie.

Fachpack 2025: Halle 6, Stand 120