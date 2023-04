Ob Barcode, QR-Code oder Chargennummer: Eine effektive, robuste und langlebige Produktkennzeichnung bildet entlang der Produktions- und Lieferkette die Basis für reibungslose Abläufe. Sie ermöglicht zuverlässige Warenidentifikation, lückenloses Tracking sowie erleichterte Prozessautomatisierung – und kann darüber hinaus einen Mehrwert bieten. Dank der neuen Möglichkeiten, Etiketten mit zusätzlichen Features auszustatten, lässt sich gleichzeitig ein wirksamer Produkt- und Markenschutz implementieren. Durch eine Produktkennzeichnung mit integrierten Sicherheitsmerkmalen können Warensendungen innerhalb der Lieferkette einfach überprüft und Fake-Produkte entlarvt werden. Auf der LogiMAT in Stuttgart demonstriert KURZ vom 25. bis zum 27. April 2023, wie sich Sicherheitselemente kosteneffizient und mit minimalem Aufwand direkt in ein Thermotransfer-Farbband (engl.: thermal transfer ribbon, kurz: TTR) integrieren lassen.

Die (R)Evolution der Produktkennzeichnung

Unter dem Motto "Be unique. Beyond standard." stellt der Beschichtungsspezialist die innovativen Lösungen TTR Unique UV und TTR Unique VEROSPEC® vor. Die in der Druckfarbe des Thermotransfer-Bandes verborgenen Merkmale sind mit bloßem Auge zunächst nicht zu erkennen – dementsprechend gewöhnlich sieht das bedruckte Etikett zunächst aus. Erst unter ultraviolettem Licht offenbart sich das kundenindividuell gestaltete Sicherheitselement von TTR Unique UV, während bei TTR Unique VEROSPEC® sogar ein spezielles Lesegerät benötigt wird, um die Echtheit des Aufdrucks und somit des Produkts zu verifizieren.

Beide Varianten – TTR Unique UV und TTR Unique VEROSPEC® – sind jeweils maßgeschneidert und werden unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen gefertigt und dem Kunden zugestellt.