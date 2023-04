Markt „Verfügbarkeiten sind nach wie vor eine Herausforderung“ Interview mit Sascha Schmel, Geschäftsführer VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik

Reshoring, Digitalisierung, Fachkräftemangel – in der Intralogistik ist gerade jede Menge in Bewegung. Im exklusiven Interview sprach Sascha Schmel, Geschäftsführer VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik über die aktuellen Entwicklungen. Und warum der Mensch auch in Zeiten fahrerloser Transportsysteme eine wichtige Rolle spielt. Einfach hier klicken.