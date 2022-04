So kommen auch Kleider in den Kreislauf

Die vom Circular Innovation Fund unterstützten Projekte zielen beispielsweise auf Unternehmen wie das Kreislaufmode-Start-up For Days ab, ein Dienst, der einen Kreislauf in Gang setzt, indem er die Altkleider der Verbraucher mit dem Take Back Bag recycelt und einen robusten Katalog mit 100 % kreislauffähiger, recycelbarer und ökologisch gestalteter Kleidung anbietet. Ein zweites Projekt, Aphea.Bio, dessen Mission „Angewandte Natur für eine bessere Landwirtschaft“ lautet, entwickelt landwirtschaftliche Biologika, um den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren oder zu ersetzen.

„L'Oréal ist der Initiator des Circular Economy Fund und sein erster Investor mit 50 Millionen Euro. Ich bin davon überzeugt, dass die Finanzwirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels spielen und ein Vehikel für Fortschritt sein kann. Wir glauben, dass Impact Investment eine der Möglichkeiten ist, wie wir im Rahmen des Programms L'Oréal For the Future dazu beitragen können, Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Impact Investing ist ein perfektes Beispiel für nachhaltige Finanzen, das heißt die Fähigkeit, finanzielle Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Wertschöpfung zu verbinden", erklärt Christophe Babule, Executive Vice-President, Chief Financial Officer von L'Oréal.