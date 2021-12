Der Geschäftsführer des Unternehmens, Markus Britsch, kommentiert: „Der stetig steigende Bedarf an Werkzeugen und Komponenten erforderte eine Erweiterung der Fertigungskapazitäten am Standort Tarnowsky Gory. Daher wurde direkt neben dem bestehenden Gebäude ein zweites Fertigungs- und Bürogebäude gebaut. Damit steht nun für den Werkzeugbau als auch für die Stanzformtechnik jeweils die doppelte Fläche zur Verfügung. Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist es nun soweit: Das neue Gebäude ist fertig und wird im November 2021 vom Werkzeugbau bezogen. Wir haben in diesem Zuge auch die Prozesse und den Materialfluss weiter optimiert. Am Standort in Tarnowsky Gory sind mit den beiden Bereichen Thermoform- und Stanzwerkzeuge jetzt mehr als 180 Mitarbeiter beschäftigt.“

Neben Tarnowsky Gory betreibt das Unternehmen noch zwei weitere Standorte in Polen, von denen es 2019 den dritten in Betrieb genommen hat. Weltweit hat der Hersteller 17 weitere Standorte.