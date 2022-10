Die Übernahme, die 2018 mit dem Erwerb einer 48%igen Beteiligung an der SEA Vision Group begann, stellt den Abschluss einer der bedeutendsten Marktoperationen dar, die die Marchesini Group in ihrer fast fünfzigjährigen Geschichte durchgeführt hat.

Im Anschluss an die Übernahme wird Pietro Cassani, Chief Executive Officer der Marchesini Group, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der SEA Vision Group ernannt, dem auch Michele Cei, Mitbegründer des in Pavia ansässigen Unternehmens, angehören wird, der weiterhin die Rolle des CEO innehaben wird. Durch die strategische Entscheidung der Marchesini-Gruppe wird die neue Unternehmensstruktur den Expansionsplan der SEA Vision Group nicht beeinträchtigen, die für 2022 einen Umsatz von über 50 Mio. Euro prognostiziert.

"Wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Industrie 4.0, schon lange bevor es ein aktuelles Thema wurde", so Pietro Cassani. "Der Eintritt von SEA Vision Group in die Marchesini-Gruppe wird es uns ermöglichen, Verpackungslinien zu entwickeln, die noch stärker mit Bildverarbeitungs- und Inspektionssystemen integriert sind, um unseren Kunden immer bessere Leistungen und einen hohen Grad an Personalisierung zu garantieren."

"Nach jahrelanger strategischer Partnerschaft vollziehen wir heute unseren Eintritt in die Marchesini-Gruppe: Diese Operation wird der SEA Vision Group die besten Voraussetzungen für ein Wachstum auf den internationalen Märkten sichern und unsere bereits starken Entwicklungsambitionen weiter vorantreiben", betont Michele Cei, CEO der SEA Vision Group. "Alle Projekte, an denen wir mit Hochdruck arbeiten, um neue Produkte mit KI-Techniken auf den Markt zu bringen, wie z.B. Line Clearance oder in den Bereichen Vision und Traceability, werden mit noch größerem Elan fortgesetzt. Dabei werden wir auch unsere kommerzielle Unabhängigkeit - also unsere Identität - beibehalten."