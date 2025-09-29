Markus Dorner wird neuer CFO der Tricor Gruppe

In seiner neuen Funktion verantwortet Dorner die Bereiche Finanzen, Einkauf, Personal, Recht, Nachhaltigkeit sowie das Tochterunternehmen Transcor. Der erfahrene Manager bringt umfassende Expertise aus international tätigen Industrieunternehmen mit. Zuletzt war er als kaufmännischer Geschäftsführer bei der Hymer GmbH & Co. KG tätig, einem Unternehmen der US-amerikanischen Thor Industries. Seine Laufbahn ist geprägt von Führungsaufgaben in Wachstums- wie auch Restrukturierungsphasen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir sind überzeugt, dass Markus Dorner mit seiner langjährigen Erfahrung und strategischen Kompetenz die Tricor Gruppe erfolgreich unterstützen wird“, erklärt Kyle Baker, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Auch Dr. Reiner Dietrich, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, betont: „Unser Dank gilt Dr. Günther Burkhard für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. Unter seiner Führung hat sich die Tricor Gruppe finanziell stabilisiert und nachhaltig weiterentwickelt.“

Die Tricor Packaging & Logistics AG mit Sitz in Bad Wörishofen, Bayern wurde 1931 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Verpackungen aus Schwerwellpappe spezialisiert. TRICOR beliefert vor allem Kunden aus der Automobil-, Chemie- und Elektronikindustrie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Verpackungsanforderungen. Neben der Verpackungsherstellung betreibt Tricor auch eigene Logistikdienstleistungen über die Tochtergesellschaft Transcor Logistics GmbH & Co. KG. Tricor beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von über 550 Mio. Euro. Seit der Übernahme durch die japanische Tri-Wall/Rengo Gruppe ist Tricor auch international stark vernetzt und in Europa, Asien und den USA aktiv.