Martin Tewes wird CEO bei Ovol Papier Deutschland

Thomas Schimanowski hat Ovol in herausfordernden Zeiten mit Weitblick und persönlichem Einsatz geführt und maßgeblich zur Stabilisierung und nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens beigetragen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch nach seinem Ausscheiden bleibt er Ovol erhalten: ab Januar 2026 in beratender Funktion, um weiterhin strategische Impulse zu geben.

Im Zuge dieser Veränderung hat die Muttergesellschaft Japan Pulp & Paper entschieden, Martin Tewes mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum alleinigen CEO zu berufen. Tewes ist seit 2019 Teil der Geschäftsführung und steht für Kontinuität, Zukunftsorientierung und Führungsstärke, so das Management. Gemeinsam mit ihm will Ovol den erfolgreichen Kurs fortsetzen und neue Entwicklungsmöglichkeiten erschließen.

Über Ovol

Ovol Papier Deutschland GmbH ist ein Papiergroßhändler in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen ging 1988 aus der Fusion mehrerer regionaler Papiergroßhandlungen hervor und firmierte lange unter dem Namen Papier Union, später als Inapa Deutschland GmbH. Seit dem 1. Dezember 2024 tritt das Unternehmen unter dem neuen Namen OVOL Deutschland Gruppe auf, als Teil der internationalen Handelsorganisation Japan Pulp and Paper Co., Ltd. Mit einem Marktanteil von rund 20 % zählt Ovol zu den Branchenführern im deutschen Papierhandel. Das Unternehmen beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende und erzielte 2022 einen Umsatz von rund 772 Mio. Euro.