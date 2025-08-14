Maßgeschneiderte Abfüll-Lösungen für vielfältige Anforderungen

Die flexiblen Abfüllsysteme sind für verschiedene Gebinde wie Eimer, Kanister, Fässer und IBC-Behälter geeignet und ermöglichen schnelle Produkt- und Gebindewechsel sowie eine präzise, eichfähige Abfüllung. Neben der hohen Flexibilität und Präzision bietet der Hersteller auch Abfüllsysteme, die strengen Sicherheitsanforderungen gerecht werden, einschließlich Atex-Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche sowie hohen Hygienestandards. Der Anbieter setzt zudem auf energieeffiziente und nachhaltige Technologien, die Unternehmen helfen, ihre Produktionskosten zu senken und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Das Fricke-Füllventil ermöglicht eine präzise und flexible Dosierung flüssiger und viskoser Produkte im bewährten Grob-/Feinstromverfahren. Mit den vollautomatischen Abfülllösungen können Unternehmen ihre Produktionskapazitäten maximieren sowie Zeit und Ressourcen sparen.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 353