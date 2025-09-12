Maßgeschneiderte Barrierepapiere

Die Barrierefunktionen variieren je nach Anwendung: Tiefkühlprodukte benötigen Schutz vor Feuchtigkeit und Gefrierbrand, fetthaltige Lebensmittel wie Käse oder Schokolade erfordern zuverlässige Fettbarrieren, und trockene Produkte wie Reis oder Pulver verlangen nach effektiven Barrieren gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit. Delfort kombiniert diese Eigenschaften gezielt mit Anforderungen an Lagerung, Transport, Verpackungsprozesse und Recyclingfähigkeit. Auch die Verpackungsform spielt eine zentrale Rolle. Gezeigt werden unter anderem Wickelfalz-, Standboden- und Schlauchbeutelverpackungen – inklusive transparenter Papierlösungen. Alle Papiere sind bedruckbar im Flexo- und Tiefdruck, heiß- oder kaltsiegelfähig und kompatibel mit gängigen FFS-Verpackungsmaschinen. Durch enge Kooperationen mit Maschinenherstellern gewährleistet Delfort eine reibungslose Umstellung auf nachhaltige Materialien. Neben technischen Aspekten stehen regulatorische Anforderungen und Recyclingfähigkeit im Fokus. Die Barrierepapiere bestehen aus nachwachsenden Fasern von FSC- und/oder PEFC-zertifizierten Zellstofflieferanten und sind gemäß CEPI-Prüfmethode recyclingfähig.

Fachpack 2025: Halle 3, Stand 368