Mehr als Drucken oder Etikettieren

Es sind durchdachte und durchgängige Prozesse, Systemintegration und maßgeschneiderte Lösungen, die den Anforderungen von Industrie, Handel und Gesetzgebung gerecht werden. Wie das geht, zeigt REA mit seinen Kennzeichnungs- und Codeprüftechnologien. Lasermarkierung ist unverlierbar, verbrauchsmittelfrei und nahezu wartungsfrei im Betrieb. Der auf der Messe vorgestellte REA Laser CL100 ist 100 W mit leistungsstärker als die Standardlaser der CL-Serie. Das macht den CO2-Laser schneller, stärker und gibt ihm mehr Leistungsreserven. Der Newcomer ist speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Er kennzeichnet Verpackungen aus Pappe, Papier, Glas, Kunststoffen und auch Folien mit Texten und Grafiken aller Art bis zu einer Markierfeldgröße von 250 x 250 mm – einschließlich dynamischer Textfelder.

Die Kennzeichnung entsteht berührungslos, präzise, schnell, sicher und je nach Anforderung durch Gravur, Farbumschlag oder Farbabtrag. Im Sinne einer verbesserten Recyclingfähigkeit bietet REA zudem Kennzeichnungslösungen für die Beschriftung von Monofolien mit UV-Tinten und speziellen Lasersystemen. Speziell für die Kennzeichnung von Konsumgütern mit einer schnellen Warenrotation präsentiert REA eine Scan-Print-Read-Komplettlösung. Durch automatisierte Datenübertragung an den Controller der Druckeinheit und automatisches Teach-in der eingebundenen Kamera werden sowohl Klarschrift als auch Codes direkt nach dem Druck auf Lesbarkeit und Inhalt geprüft. Neuigkeiten gibt es auch aus der Produktlinie REA Label: Der Vollfarb-Inkjetdrucker REA Colorjet 2 mit 1:1-Druck- und Spendefunktion ist jetzt in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Er eignet sich auch für den Einsatz in Automatisierungsanlagen. Ergänzt wird das System durch ein externes Display, das unter anderem die Füllstände der Kartuschen anzeigt und als Touch-Bedienoberfläche dient.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 233