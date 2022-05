Forschende des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) und des Fraunhofer-Instituts Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) arbeiten im Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy (CCPE) zusammen, unter anderem für die aktuelle von der SIM in Auftrag gegebene Studie.

Für die Studie analysierten die Forschenden folgende drei Mehrwegsysteme: Obst- und Gemüsesteigen (bereits im Handel etabliert), Pflanzentrays (in Vorbereitung für einen großflächigen Einsatz) und Coffee-to-go-Becher (Einführungsphase). Sie wurden mit den jeweils entsprechenden Einweglösungen in den drei Bereichen Zirkularität, Performance und Nachhaltigkeit in insgesamt 17 Unterkategorien verglichen. Die Forschenden fanden heraus, dass Mehrweg in 14 der 17 untersuchten Kategorien Einweg überlegen ist und großes Potenzial zum Gelingen einer Kreislaufwirtschaft birgt. Mehrweg bietet für alle drei untersuchten Demonstratoren klare Vorteile – von der Materialeffizienz über geringere Kunststoffemissionen bis hin zu einem besseren Produktschutz durch robustere Ausführungen.