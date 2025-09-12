Mehrweg-Verband Swiss Reuse gegründet

Immer mehr Unternehmen in der Schweiz suchen nach Alternativen zu Einwegverpackungen – nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch, um sich unabhängiger von instabilen Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen zu machen. Swiss Reuse setzt auf eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Verpackungsherstellern über Produzenten und Händler bis hin zur Logistik.

„Wiederverwendung muss in der Schweiz zur Norm werden, nicht zur Ausnahme“, betont Gisèle Stoller Laubi, Co-Präsidentin von Swiss Reuse und Vertreterin von Vetrum. „Mit Swiss Reuse legen wir den Grundstein für ein harmonisiertes, wirtschaftlich tragfähiges und nachhaltiges System.“

Der Verband will:

Synergien schaffen und Akteure und Akteurinnen vernetzen

Eine nationale Plattform für Wissenstransfer und Standards etablieren

Politische Rahmenbedingungen für Mehrweg verbessern

Die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Vorteile von Mehrweg sichtbar machen

Breite Unterstützung aus der Wirtschaft

Zu den zehn Gründungsmitgliedern zählen unter anderem Recircle, Vetropack, Docteur Gab’s, Leihbox, Novae Restauration und der Think & Do Tank Durabilitas. Sie bringen Expertise aus unterschiedlichsten Bereichen ein, von Gastronomie über Verpackung bis zur Logistik, und unterstreichen damit den integrativen Anspruch des Verbands.

In Europa existieren bereits über acht nationale Mehrweg-Verbände, etwa in Frankreich und Deutschland. Laut dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) fallen in der Schweiz jährlich über eine Mrd. Einwegverpackungen allein im Take-away-Bereich an. Gleichzeitig zeigt eine Deloitte-Studie, dass 74 % der europäischen Konsumenten und Konsumentinnen bereit sind, für nachhaltige Verpackungen mehr zu bezahlen.

In den kommenden Monaten will Swiss Reuse seine Strukturen aufbauen, neue Mitglieder gewinnen und erste gemeinsame Standards entwickeln.