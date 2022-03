Der Veranstalter Mack-Brooks Exhibitions vergab in diesem Jahr zum dritten Mail die ICE Awards für Best Practice, Exzellenz, Innovation und außergewöhnliche Leistungen in der Converting-Industrie. Die Gewinner waren zuvor in einem Online-Voting über die Messewebseite ermittelt worden. Gewonnen haben Dienes Werke für Maschinenteile (Kategorie „Digitale Converting-Lösungen“), Work Microwave (Kategorie „Nachhaltige Produkte und Verarbeitungsprozesse“) und Tesa (Kategorie „Effiziente Produktionslösungen“).

Das Konferenzprogramm auf den Messen wurde von Xaar unterstützt und von Werner Zapka von WZA-Consulting moderiert. Es beinhaltete mehr als 60 Sitzungen unter anderem die CCE Open Seminar Sessions, die mittels Fallstudien, Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen einige der aktuellsten Trends und Entwicklungen in der Wellpappen- und Kartonagenindustrie vorstellten.