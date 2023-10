Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Ulli Nägele an, der in den Ruhestand gegangen ist. Handl war zuvor mehr als vier Jahre in leitender Position bei Zeller+Gmelin tätig, einem weltweit tätigen, konzernunabhängigen Spezialisten für hochwertige Schmierstoffe, Druckfarben und Chemieprodukte. Dort verantwortete er zuletzt den Bereich Forschung & Entwicklung für Druckfarben. Der Master of Science auf dem Gebiet Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften hat zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Esslingen mehrere Jahre in der Forschung gearbeitet.