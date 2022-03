Markt Packaging Summit 3 Fragen an… Vivian Loftin, Co-Founder von Recyda

Am 7. und 8. Juli 2021 ist es soweit, dann startet der bereits 4. Packaging Summit. Damit Sie wissen, was und wer Sie in diesem Jahr erwartet, stellen wir Ihnen in Ihnen in den kommenden Wochen in loser Folge einige unserer Referenten vor. Heute: Vivian Loftin, Co-Founder von Recyda. Einfach hier klicken.