Leche Celta ist eines der führenden spanischen Molkereiunternehmen und eine Referenzmarke für die Herstellung von Flüssigmilch und Milchprodukten. Die 1989 als Familienbetrieb in Pontedeume gegründete Grupo Leche Celta hat 2023 fast 370.000 t Milchprodukte verarbeitet und beschäftigt 380 Mitarbeitende.

Als erstes Unternehmen in Spanien bringt es die aseptische SIG Midifit-Kartonpackung in der 1-l-Familiengröße auf den Markt, um hochwertige UHT-Milchprodukte in einer praktischen und differenzierenden Verpackungslösung anzubieten. Leche Celta hat damit vier neue Produkte der Marke „Pastoreo“, darunter Milch- und laktosefreie Produkte in die Verkaufsregale gebracht.

Der aktuelle Marktlaunch ist eine weitere Premiere für Leche Celta. Das Unternehmen war im vergangenen Jahr auch das erste in Spanien, das das Verpackungsmaterial SIG Terra-Alu-Free in SIG Midibloc-Kartonpackungen eingesetzt hat.

Leche Celta installierte eine hochmoderne Füllmaschine SIG Midi-12-Aseptic, um sowohl private Label- als auch Markenprodukte flexibel abfüllen zu können. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, SIG Midibloc- und SIG Midifit-Kartonpackungen auf derselben Maschine einzusetzen. Kartonpackungen in den Größen 500 ml und 1.000 ml verwendet die Molkerei auch für andere Produkte wie Bechamelsauce und Kochsahne. Da zwei Kartonformate auf ein und derselben Fülllinie abgefüllt werden können, kann der Anwender schnell auf sich verändernde Marktbedürfnisse reagieren. Die Produktionskapazität wird dadurch optimiert und es besteht die Möglichkeit, sowohl das Verpackungsmaterial SIG Terra-Alu-Free oder Standard-Verbundmaterial zu verwenden.

Ana Ruiz del Árbol, Senior Marketing Manager Iberia, Italy und SEEI bei SIG: „Die Kartonpackung SIG Midifit entspricht dem Trend zu Kartonpackungen mit quadratischem Bodenmaß – insbesondere im Bereich der haltbaren Milchprodukte. Sie bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Convenience-Vorteile. Gleichermaßen bietet sie auch viel Platz, um Markenbotschaften, wie zum Beispiel die AENOR-Zertifizierung, deutlich zu kommunizieren.“