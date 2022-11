„Mit starken Marken in der Krise bestehen“, unter diesem Motto fand am 27. Oktober 2022 der 25. Verpackungsdialog des Deutschen Verpackungs-Museum in Heidelberg statt. Fünfundzwanzig Jahre Deutsches Verpackungs-Museum, fünfundzwanzig Jahre Dialog der Markenführer im Rahmen des Deutschen Verpackungsdialogs.Weiterlesen...