Das Labor bietet verschiedene Transportleistungstests an, darunter Ista-6-Zertifizierungstests für Verpackungen. Darüber hinaus ist das Labor von Mondi ein zertifiziertes Mitglied des Amazon Packaging Support and Supplier Network (Apass) und damit ein bevorzugter Partner für die Prüfung von Amazons Stufe-1- bis Stufe-3-konformen Verpackungen (FFP, SIOC und PFP) , einem Marktstandard des Onlinehändlers zur Reduzierung des Verpackungsvolumens in der eCommerce-Logistik.

Einhaltung der Ista-Standards immer wichtiger

Spediteure, Onlinehändler und Marktplätze wie Amazon oder Fedex verlangen zunehmend, dass Verpackungen anhand solcher Leistungstests auf die Einhaltung der Ista-Standards geprüft werden. Immer mehr FMCG-, Gebrauchsgüter- und Industrieunternehmen benötigen daher den Nachweis, dass ihre Verpackungen diese Anforderungen erfüllen.

Das Labor verfügt über Prüfgeräte, die eine vollständige Simulation der typischen Belastungen – wie Druck, Fall, Vibrationen und Kompression – ermöglichen, denen ein verpacktes Produkt in den Lieferketten im Standardeinzelhandel, in der globalen Logistik oder im E-Commerce ausgesetzt sein kann.