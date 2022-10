| von Philip Bittermann Expansionsprogramm im Bereich nachhaltiger Verpackungen

Mondi investiert 400 Mio. Euro in Kraftpapiermaschine in der Tschechischen Republik

Das Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi hat die Investition über 400 Mio. Euro in eine Papiermaschine in seinem Flaggschiffwerk Štětí in der Tschechischen Republik bekannt gegeben. Dies ist Teil des Expansionsprogramms der Gruppe in Höhe von 1 Mrd. Euro, um das Wachstum im Bereich nachhaltiger Verpackungen zu beschleunigen.