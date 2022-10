Darüber hinaus zählt Mondi zu den Unterstützern einer gemeinsamen Vision, die vor Kurzem von über 80 Unternehmen und Organisationen entlang der Kunststoff-Wertschöpfungskette unterschrieben und von der Ellen MacArthur Foundation (EMF) und dem WWF veröffentlicht wurde. Diese umfasst die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft, in der Kunststoff nicht zum Abfallprodukt wird und dessen Wert erhalten bleibt. EMF und WWF stellen zudem die Gründung einer „Business Coalition for a Global Plastics Treaty” in Aussicht, die sich aktiv an den Verhandlungen zum UN-Abkommen beteiligen und die Standpunkte der gemeinsamen Vision einbringen soll.