Nach den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland haben sich zahlreiche deutsche Familienunternehmen zu einer bemerkenswerten Initiative zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Made in Germany - Made by Vielfalt" sprechen sie sich für mehr Toleranz und Offenheit in der Gesellschaft aus.

Zu den Unterstützern gehört auch die Mosca GmbH, ein global agierender Maschinenbauer aus Baden-Württemberg. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter in 27 Niederlassungen und sieht Vielfalt als zentralen Erfolgsfaktor. Gemeinsam mit mehr als 40 anderen Unternehmen und zwei Unternehmerverbänden beteiligt sich Mosca an einer bundesweiten Anzeigenkampagne, um die wirtschaftliche Bedeutung von Diversität zu unterstreichen.

"Made in Germany steht seit Jahrzehnten für Qualität im internationalen Wettbewerb. Diese Qualität basiert auf der Vielfalt der Menschen, die täglich in deutschen Unternehmen ihr Bestes geben - unabhängig von ihrer Herkunft", erklärt Mosca-Geschäftsführerin Simone Mosca. "Gerade in Krisenzeiten müssen Unternehmen Haltung zeigen und Impulse setzen."