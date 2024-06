Food Multifunktionale Verpackung Wie ein Kühler aus Karton Sekt frisch hält

Gemeinsam mit der Print City Alliance, einem kreativen Kompetenznetzwerk, beteiligte sich Metsä Board an der Gestaltung eines faserbasierten und innovativen Sektkühlers. Die Verpackung wurde in Zusammenarbeit mit Benz & Co. entwickelt, einem Catering-Unternehmen, dessen Erfahrung bis in die 1930er Jahre zurückreicht, sowie Kessler, Deutschlands ältester Sektkellerei. Einfach klicken.