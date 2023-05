Aufklärung mit Tipps und Humor

Laut eigener Aussage will die Initiative, die in bunten Designs und mit humorvollen Claims unter anderem auf Plattformen wie Instagram und Deezer auftritt, sowohl die Qualität der Verpackungsabfälle in den Gelben Tonnen und Gelben Säcken verbessern als auch die Sammelmengen steigern. Gleiches gilt für das Sammeln von Altglas sowie Papier, Pappe und Karton. So sollen mehr Wertstoffe im Kreislauf gehalten werden.

Bei der gemeinsamen Kampagne mit Verpoorten steht dabei vor allem die korrekte Entsorgung von leeren Glasverpackungen im Fokus. Für die Verbreitung der Informationen und Tipps rund um das Thema Altglas integriert der Spirituosen-Hersteller die Inhalte auf seiner Website. Hinzu kommen gemeinsame Aktionen auf den eigenen Social-Media-Kanälen wie LinkedIn.