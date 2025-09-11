Multipond stellt Übergabelösung DDSEQ vor

Produktionslinien in der Süßwarenindustrie stehen zunehmend unter Druck: Höhere Auslastung, mehr Output pro Fläche und gleichbleibende Produktqualität sind gefordert. Die DDSEQ wurde genau für diese Anforderungen entwickelt – als kompakte Doppelklappenlösung, die die Schnittstelle zwischen Mehrkopfwaage und Verpackungsmaschine optimiert. Sie basiert auf dem bewährten DSE-Sammelbehälter und überträgt dessen Prinzip erstmals auf eine doppelte Produktausgabe für Twin-Tube-Anlagen.

Dank ihrer präzisen, formstabilen und zentrierten Übergabe in die Schlauchbeutelmaschine schafft die DDSEQ ein stabiles Zeitfenster für eine prozesssichere Versiegelung. Das System verarbeitet zuverlässig ein breites Produktspektrum: von geölten und gezuckerten bis hin zu vorverpackten Artikeln, bei Füllgewichten von 2 bis 200 g. Optional ist eine aktive Staubabsaugung verfügbar.

Das Ergebnis: Bis zu 2×200 Portionen pro Minute – auch bei höheren Füllgewichten. In Kombination mit der passenden Multipond-Waage garantiert die DDSEQ eine dauerhaft präzise und schnelle Verarbeitung und steigert die Ausbringung pro Quadratmeter Anlagenfläche deutlich.

Das System vereint zwei synchron gesteuerte Klappen in einem kompakten Aufbau, abgestimmt auf moderne Twin-Tube-Schlauchbeutelmaschinen, und ermöglicht eine zentrale, platzsparende Produktabgabe.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 322