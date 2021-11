Vielleicht haben Sie in letzter Zeit gehört, dass Leute mit dem Begriff „nachhaltige Verpackung“ um sich werfen, aber was bedeutet das eigentlich? Gibt es darauf eine kurze Antwort als Erklärung? Nachhaltige Verpackungen sollten umweltfreundlich und ressourcenschonend sein, aber was Etiketten angeht, ist das noch nicht die ganze Geschichte. Um Nachhaltigkeit bei der Verpackung zu erzielen, muss man Etikettentechnologien einführen, die – vom Materialdesign bis hin zur Endverwendung – einen ganzheitlichen Systemansatz widerspiegeln und harmonisch mit dem bestehenden Recyclingstrom funktionieren. So entsteht eine Kreislaufwirtschaft, in der Hersteller, Händler, Verbraucher und Recycler allesamt von nachhaltigen Verfahren profitieren. PP Duo Label Solutions als Hersteller selbstklebender Etiketten vertritt die Ansicht, dass nachhaltige Etikettierung eine vielversprechende Möglichkeit darstellt, die sich das Interesse der Verbraucher und ihre Sorge um Nachhaltigkeit zunutze macht. Viele Unternehmen stellen bereits Etiketten her, die sich zusammen mit ihren Produkten kompostieren oder recyceln lassen. In den letzten Jahren gibt es zunehmend Verpackungen mit geschlossenem Kreislauf, die recyceltes Material aus anderen Quellen enthalten. Durch diese Veränderungen kommen wir unserem Ziel näher, effizientere Wege anzubieten, um weniger Ressourcen zu verbrauchen und gleichzeitig hochwertige Klebeetiketten für Konsumgüter in ganz Europa herzustellen.