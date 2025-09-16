Nachhaltige Folien und LCA-Service

Laut Anbieter lassen sie sich auch bei hohen Taktzahlen auf bestehenden Maschinen gut verarbeiten. Die Siegelperformance (auch bei der Integration von Zippern, Spouts und Ventilen aus dem gleichen Monomaterial) und die adaptierbaren Barriereeigenschaften ermöglichen einen hohen Produktschutz und lange Haltbarkeit. Vor allem aber punkten sie durch eine

geringere CO 2 -Belastung im Vergleich zu herkömmlichen Materialverbunden oder schwereren Trayverpackungen. Für das sichere, effiziente Verpacken von Wurst, Käse oder Fleisch stellt Südpack gleich mehrere materialeffiziente und recyclingfähige Optionen vor. Die Bandbreite reicht dabei von tiefziehfähigen Hart- und Weichfolien über peel- und multipeelfähige Oberfolien aus der PP- und PE-Pureline bis zur Peel PET floatable, einer Oberfolie, die sich im Recyclingprozess aufgrund ihrer Schwimmfähigkeit von einer APET-Unterfolie beziehungsweise einem Tray abtrennen lässt.

Fachpack 2025: Halle 4, Stand 212