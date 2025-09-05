Nachhaltige Verpackungen im Fokus

Der Messestand bietet Einblicke in die vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderte Forschung. Vorgestellt werden sowohl Ansätze, um die Anwendungsmöglichkeiten biobasierter Kunststoffe zu erweitern und ihre Herstellung wirtschaftlicher zu gestalten, als auch Ansätze für nachhaltige Klebstoffsysteme auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Dazu zählen das Optimieren der Compoundierung des biobasierten Kunststoffs Polymilchsäure (PLA) für vielseitige Verpackungslösungen, das Entwickeln physikalisch aufgeschäumter Kunststoffe auf Stärkebasis, biologisch abbaubare Schmelzklebstoffe auf PLA-Basis, die das Papierrecycling nicht beeinträchtigen, und Klebstoffe auf Proteinbasis mit überzeugender mechanischer Festigkeit und Recyclingfreundlichkeit.
Die FNR lädt zu einer Workshop-Reihe direkt am Messestand ein. Unter dem Titel „Brezel-Brunch Biobasierte Verpackungen“ können Besucherinnen und Besucher an allen drei Messetagen von 10:30 bis 11:15 Uhr Informationen aus erster Hand erhalten und mit Expertinnen und Experten über den Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der Verpackungsindustrie diskutieren.
Fachpack: Halle 4A, Stand 115