Deepak Nautiyal, Consumer and Retail Commercial Director, APAC and Middle East, ergänzt: „Nachhaltige Verpackungsmaterialien sind in der Regel teurer als herkömmliche Verpackungsmaterialien. Sie erfordern spezielle Herstellungsverfahren, um von den Verbrauchern akzeptiert zu werden. Diese Verfahren erhöhen jedoch die Kosten für das Material. Angesichts steigender Inputkosten sind die Hersteller nicht in der Lage, diese Kosten aufzufangen und müssen sie an die Verbraucher weitergeben, was letztlich zu Preissteigerungen führt. Angesichts der inflationsbedingt hohen Preise würden die Produkte durch diese zusätzlichen Kosten noch teurer werden.“

Für die Hersteller von Verpackungen bedeutet diese Entwicklung eine große Herausforderung. Der Inflationsdruck habe zwar größtenteils nachgelassen, aber die unbeständige geopolitische Lage in der ganzen Welt führe zu wirtschaftlicher Unsicherheit, was nicht der beste Zeitpunkt sei, um die Verbraucher dazu zu bewegen, mehr für etwas auszugeben, das möglicherweise keinen greifbaren Nutzen habe. Aus diesem Grund werden Initiativen für nachhaltige Verpackungen in der unmittelbaren Zukunft negativ beeinflusst werden.