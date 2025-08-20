Nachhaltiger Transportschutz aus Altkartonagen

Neben dem bewährten Standardsortiment stellt das Unternehmen zwei neue, besonders ökologische Produkte vor. Neu im Sortiment sind die unter dem Namen Karotherm angebotenen Isolierkissen. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Styroporboxen für den Versand kühlpflichtiger Waren. Die Kissen bestehen aus einer Hülle aus Kraftpapier und einer Füllung aus Zellulosewolle. Sie sind mehrfach verwendbar, recyclingfähig und vereinen Funktionalität mit Nachhaltigkeit. Die zweite Innovation heißt Karo-Air und ersetzt klassische Luftpolsterfolien durch ein rein papierbasiertes Material. Die charakteristischen „Bubbles“ entstehen durch einen speziellen Prägeprozess unter Einsatz von Feuchtigkeit, Temperatur und Druck. Karo-Air ist ein- oder zweilagig erhältlich, wird als Rollenware in 35 oder 80 cm Breite, in vorkonfektionierten Bögen oder als Polstertasche angeboten.

Optional kann das Material mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen werden. Zum Kernsortiment zählen die seit Langem bewährten Karopack-Polsterkissen aus Altkartonagen. Diese sind reißfest, staubfrei und in verschiedenen Standardgrößen sowie Sondermaßen verfügbar. Sie bieten zuverlässigen Schutz beim Transport und sind vollständig recyclingfähig. Ein besonderes Merkmal des Unternehmens ist sein dezentrales Produktionskonzept in sogenannten „grünen Kreisläufen“. Dabei werden Altkartonagen und -papiere im Umkreis von etwa 100 bis 150 km kostenlos abgeholt, verarbeitet und als fertiges Polstermaterial wieder ausgeliefert. Viele dieser Kreisläufe wurden in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Werkstätten realisiert. Für Unternehmen mit hohem Altkartonanfall und großem Bedarf an Füllmaterial bietet Karopack den Karo-Cycler an – ein System zur Eigenproduktion von Verpackungspolstern mit einer Leistung von bis zu 3 m3 pro Stunde.

Fachpack 2025: Halle 5, Stand 160