Auf der Anuga Foodtec 2022 lädt MFG Technik & Service auf die Codier-Insel ein. Hier können Besucher die komplette Codier-Welt mit allen Geräten live in Aktion erleben: Hitachi-Continuous Inkjet, X-Jet und Tiflex-Hi-Res-Drucker demonstrieren, was heute möglich ist, um gestochen scharfe Druckbilder in hochauflösender Qualität auf Produkte und Verpackungen aufzubringen. MFG-Verfahrachsen erweitern dabei den Arbeits- und Druckradius.

Insbesondere in der Lebensmittelindustrie sind dadurch Inkjet-Drucker in der Lage, bei der Herstellung von Verpackungen während des taktweisen Stillstands, MHD, Chargennummer oder Produktionsdaten aufzudrucken. Geeignete Komponenten wie „geschlossene“ Schienenprofile erfüllen die hohen Anforderungen an Reinigung und Hygiene in Lebensmittel-produzierenden Betrieben.