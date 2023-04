Ganz im Zeichen der Ressourceneffizienz steht das neue Tech-Center: Mithilfe verschiedener Testaufbauten, beispielsweise für Vibrations-, Stoß- oder Quetschsimulationen, können Kunden hier die Stabilität und Ausdauer ihrer Transportsicherung unter Extrembedingungen überprüfen und optimieren. Auf dem Messestand bietet das Unternehmen bereits einen Einblick in die Abläufe: Bepackte Paletten werden in dem dort aufgebauten Tilt-Testing-Tool platziert und bis zu einem bestimmten Grad gekippt. So kann die Stabilität des Verbundes auch bei starken Neigungen überprüft werden.