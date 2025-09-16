Neuer Name, neues Profil: Labelexpo wird zur Loupe

Die erste Messe unter dem neuen Namen wird die Loupe Americas 2026 sein.

Die Veränderung, die am Abend des ersten Tags der Labelexpo Europe 2025 bekanntgegeben wurde, soll die Messe in Einklang mit der Entwicklung der Branche bringen, insbesondere:

Branchenkonvergenz: Die Verpackungsdruckbranche konvergiert um eine Reihe von Kerntechnologien – Digitaldruck, digitaler Hybriddruck und Inline-Produktion –, die durch Automatisierung, Cloud-Konnektivität und Nachhaltigkeit vorangetrieben werden.

Marktkonsolidierung: Die Branche durchläuft eine rasante Konsolidierung und Transformation, wodurch „One-Stop”-Verpackungsdruckbetriebe entstehen, die die gesamte Bandbreite an Verpackungsformaten abdecken.

Disruptive Technologie: Etikettenverarbeiter haben sich bereits auf flexible Verpackungen diversifiziert und erkennen neue Chancen im Bereich Faltschachteln.

Die Entwicklung der Labelexpo über die Jahrzehnte

Die Labelexpo wurde 1980 mit der ersten Labelex 80 in London ins Leben gerufen, an der 44 Zulieferer der Etikettenindustrie teilnahmen. Seitdem hat sich das Portfolio weltweit erweitert, unterstützt durch Fachartikel von Labels & Labeling. Allein in den letzten zwei Jahren verzeichnete das gesamte Veranstaltungsportfolio der Labelexpo über 125.755 Besucher und belegte eine Fläche von 140.919 m².

Die Labelexpo Europe 2025 in Barcelona begrüßt über 650 Aussteller, die ein breites Spektrum des Etiketten- und Verpackungsdrucksektors abdecken. Daten der Labelexpo Europe 2023 zeigen, dass 40 % der Messebesucher Interesse an flexiblen Verpackungen und 25 % an Faltschachteln bekundeten. Über 25 % der Aussteller auf der Labelexpo Europe 2025 haben Portfolios, die sich über die Bereiche Etiketten, flexible Verpackungen und Faltschachteln erstrecken.

„Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Labelexpo von einer Messe mit Schwerpunkt auf Schmalbahn und Haftetiketten zu einer Messe entwickelt, die neue Etikettenformate, dann flexible Verpackungen und jetzt auch Faltschachteln umfasst, angetrieben durch den Unternehmergeist, die Agilität und die Serviceorientierung der Etikettenverarbeiter. So wie die heutigen Etikettenverarbeiter diversifizieren und mehrere Technologien unter einem Dach vereinen, spiegelt Loupe denselben Geist wider und vereint das gesamte Spektrum des Verpackungsdrucks an einem Ort, um Innovation, Effizienz und Wachstum für die gesamte Branche zu fördern,“ erklärt Andy Thomas-Emans, Strategic Director der Labelexpo Global Series.