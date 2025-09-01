Neuer Partner in Tschechien für Packsynergy

„Wir freuen uns sehr, Packung in unserer europäischen Verpackungsgemeinschaft willkommen zu heißen“, sagt Thomas A. Baur, CEO von Packsynergy. „Mit seinem Fokus auf technologische Kompetenz, Nachhaltigkeit und innovative Verpackungslösungen passt das Unternehmen perfekt zu unserer Gruppenstrategie und wird unser Netzwerk bereichern.“

Packung s.r.o. verfolgt das Leitmotiv „Packaging that makes sense“ und setzt auf umweltbewusste Lösungen, die helfen, Verpackungsabfälle zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich durch hohe Qualitätsstandards und Kundenorientierung sowohl national als auch international einen Namen gemacht.

Für CEO Adam Kratochvíl ist der Beitritt ein strategischer Schritt: „Wir glauben daran, Innovation zu fördern, starke Partnerschaften aufzubauen und Kundenzufriedenheit in allem, was wir tun, an erste Stelle zu setzen. Die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten im Netzwerk eröffnet uns neue Möglichkeiten, Wissen zu teilen und gemeinsam die Zukunft nachhaltiger Verpackung in Europa zu gestalten.“

Packung bringt zudem eigene digitale Werkzeuge ins Netzwerk ein – darunter den Mindestverpackungsgrößen-Rechner Boxollo.com sowie Lösungen zur Optimierung von Verpackungstechnologie und Lagerkonsolidierung.

Packsynergy ist ein europäisches Netzwerk mittelständischer, inhabergeführter Verpackungsgroßhändler. Mit 25 Mitgliedern in 24 Ländern bietet der Verbund nach eigenen Angaben internationalen Kunden und Lieferanten Zugang zu einem breiten Markt. Neben einem gemeinsamen Lieferantenportfolio sollen die Mitglieder von einem intensiven Wissensaustausch zu Branchentrends, EU-Vorgaben und Produktlösungen sowie von Vorzugskonditionen und der Nutzung der Produktmarke Packsynergy profitieren.