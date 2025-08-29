Neuer Slogan und gelebte Netzwerkstärke

Hinzukommen weitere 23 Aussteller aus dem Netzwerk. Messebesucherinnen und -besucher erwartet neben der Vielfalt an innovativen Verpackungs-, Maschinen- und Automatisierungslösungen, das Expertenforum Packbox: Packaging Valley gestaltet das Programm mit und spricht über Technologietrends hinsichtlich Datenanalyse, additive Fertigung, Robotik, KI, Nachhaltigkeit und Marktentwicklung.
Fachpack 2025: Halle 3C
Nachbericht zum Verpackungsmaschinentag des Packaging Valley
Warum Modularisierung im Maschinenbau so wichtig ist
Der Verpackungsmaschinentag des Packaging Valley am 29. Oktober 2024 setzte den Schwerpunkt auf Modularisierung und Digitalisierung. Mit Vorträgen, Diskussionen und Praxiseinblicken beleuchtete die Veranstaltung in Egelsbach Herausforderungen und Potenziale für den Verpackungsmaschinenbau – und gab den Teilnehmenden konkrete Ansätze und Inspirationen mit auf den Heimweg. Erfahren Sie hier mehr