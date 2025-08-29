Markt

29. Aug. 2025 | 12:00 Uhr | von Redaktion

Verpackungskompetenz im Schulterschluss

Neuer Slogan und gelebte Netzwerkstärke

Unter dem neuen Slogan „Your network for packaging excellence.“ präsentiert sich Packaging Valley Germany e. V. auf der Fachpack auf rund 1.400 m² Gemeinschaftsfläche und mit 21 Mitausstellern.

Messestand Packaging Valley.

(Bild: Packaging Valley)

Hinzukommen weitere 23 Aussteller aus dem Netzwerk. Messebesucherinnen und -besucher erwartet neben der Vielfalt an innovativen Verpackungs-, Maschinen- und Automatisierungslösungen, das Expertenforum Packbox: Packaging Valley gestaltet das Programm mit und spricht über Technologietrends hinsichtlich Datenanalyse, additive Fertigung, Robotik, KI, Nachhaltigkeit und Marktentwicklung.

Fachpack 2025: Halle 3C

Markt
Der Verpackungsmaschinentag 2024 des Packaging Valley fand bei SMC Deutschland in Egelsbach statt.
Markt
Nachbericht zum Verpackungsmaschinentag des Packaging Valley

Warum Modularisierung im Maschinenbau so wichtig ist

Der Verpackungsmaschinentag des Packaging Valley am 29. Oktober 2024 setzte den Schwerpunkt auf Modularisierung und Digitalisierung. Mit Vorträgen, Diskussionen und Praxiseinblicken beleuchtete die Veranstaltung in Egelsbach Herausforderungen und Potenziale für den Verpackungsmaschinenbau – und gab den Teilnehmenden konkrete Ansätze und Inspirationen mit auf den Heimweg. Erfahren Sie hier mehr

Auch interessant