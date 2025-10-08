Neuigkeiten aus dem Deutschen Verpackungsinstitut

Niemand kann eine Sinfonie pfeifen. Es braucht ein ganzes Orchester, um sie zu spielen. Das gilt auch mit Blick auf die Verpackung: Erfolg gibt es nur im Team und im Zusammenspiel entlang der Lieferkette. Deshalb wollen wir auf der Dresdner Verpackungstagung am 4. und 5. Dezember die Energie der Branche bündeln und die aktuell wichtigsten Themen diskutieren. Die PPWR ist allgegenwärtig. Es ist wie bei der Geschichte von Hase und Igel – wo man auch hinkommt, die PPWR ist schon da. Aber entgegen der eigentlichen Zielsetzung, Sicherheit im Umgang mit dem regulierten Gegenstand zu schaffen, dominiert vielfach die Unsicherheit.
Es gibt Unternehmen, die mit hausinternen Fachleuten alles genau evaluieren. Und es gibt jene, die sich schwertun, schon, weil sie personell nicht in der Lage sind, allen Entwicklungen zu folgen. Genau an diesem Punkt setzt unser Event an. Wir haben viel Expertise im Netzwerk, die wir den Teilnehmern erschließen wollen. Wir freuen uns auf viel Praxiswissen, unter anderem von Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer der IK, Lydia Tempel, Head of Business Unit Smart & Circular Solutions bei PTS – Institut für Fasern & Papier, Robin Huesmann, Chief Information & Innovation Officer der Leipa Group und Dagmar Glatz, Teamverantwortliche ökologische Zukunftsfähigkeit von dm-drogerie markt Deutschland.
Zukunft der Materialien
Ein Charakteristikum der Verpackungswirtschaft ist die große Bandbreite an Materialien, die jeweils eigene Stärken und Herausforderungen mit sich bringen. Auf der Tagung wollen wir zentrale Aspekte für Kunststoff, alternative Fasern und Glas adressieren. Wo regiert der Wunsch? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Und was machen wir daraus für die Zukunft? So richten wir beim Kunststoff den Blick auf das Thema Rezyklat. Markus Börger, Geschäftsführer von Grannex Recycling-Technik wird uns über den Tellerrand hinaus informieren, denn sein Unternehmen bedient viele Branchen. Vom UBA wollen wir harte Fakten über die neue Bewertung von mechanischem und chemischem Recycling erfahren. Und mit ausgewiesenen Industrie-expertinnen und -experten sprechen wir nicht nur über Worst- und Best-Case der Kunststoffentsorgung, sondern holen uns auch Expertisen im Bereich PCR-Verarbeitung. Im Bereich alternativer Fasern schauen wir, wie sich der Umgang mit Rohstoffen optimieren lässt, welche Aspekte beim Thema Skalierung entscheiden und was alternative Fasern für den Recyclingprozess bedeuten. Dabei geht es unter anderem um Paludi-Fasern, wo uns von Seiten Michael -Otto- Stiftung und der Uni Greifswald Expertenwissen erwartet.
Beim Glas und dem Thema Mehrweg widmen wir uns gemeinsam mit Ardagh der nachhaltigen Glasproduktion und dem Potenzial von Nextgen Furnace für die gesamte Behälterglasindustrie. Mit Alnatura werfen wir einen differenzierten und praxisnahen Blick auf das Thema Mehrweg. Und mit Revisalt holen wir uns Einblicke in eine Lösung, die Glas dünner, leichter, bruchsicherer und kratzfest macht – spannend nicht zuletzt für Mehrweg.
Über die Schwerpunktthemen PPWR und Materialien hinaus thematisieren wir in einem kompakten Block auch das Thema Green Claims. Die Frage hier: Was ist echte Nachhaltigkeit bei Produkten und Verpackungen? Und welche Grundlagen brauchen Unternehmen für tragfähige und konforme Aussagen? An einem weiteren Themenblock arbeiten wir. Bleiben Sie gespannt.
