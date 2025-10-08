Neuigkeiten aus dem Deutschen Verpackungsinstitut

Ein Charakteristikum der Verpackungswirtschaft ist die große Bandbreite an Materialien, die jeweils eigene Stärken und Herausforderungen mit sich bringen. Auf der Tagung wollen wir zentrale Aspekte für Kunststoff, alternative Fasern und Glas adressieren. Wo regiert der Wunsch? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Und was machen wir daraus für die Zukunft? So richten wir beim Kunststoff den Blick auf das Thema Rezyklat. Markus Börger, Geschäftsführer von Grannex Recycling-Technik wird uns über den Tellerrand hinaus informieren, denn sein Unternehmen bedient viele Branchen. Vom UBA wollen wir harte Fakten über die neue Bewertung von mechanischem und chemischem Recycling erfahren. Und mit ausgewiesenen Industrie-expertinnen und -experten sprechen wir nicht nur über Worst- und Best-Case der Kunststoffentsorgung, sondern holen uns auch Expertisen im Bereich PCR-Verarbeitung. Im Bereich alternativer Fasern schauen wir, wie sich der Umgang mit Rohstoffen optimieren lässt, welche Aspekte beim Thema Skalierung entscheiden und was alternative Fasern für den Recyclingprozess bedeuten. Dabei geht es unter anderem um Paludi-Fasern, wo uns von Seiten Michael -Otto- Stiftung und der Uni Greifswald Expertenwissen erwartet.