Nivea feiert 100 Jahre blaue Dose

1911 war das Geburtsjahr der Nivea-Dose, damals noch ohne der Farbe Blau. (Bild: Nivea)

Made in Hamburg, weltweit geliebt

Die blauen Dosen beginnen ihre Reise in Hamburg, wo Beiersdorf die ikonische Verpackung produziert. Von dort aus werden sie in alle Welt verschickt und vor Ort mit der Creme befüllt. Im Jahr 2024 wurden weltweit in mehr als 170 Ländern mehr als vier blaue Dosen pro Sekunde verkauft, online wie offline.

Was einst ein kleiner Luxus war, ist heute ein unverzichtbarer Alltagsbegleiter: 1925 kostete eine 150-ml-Dose Nivea Creme rund 1,20 Reichsmark, fast zwei Prozent eines durchschnittlichen Monatseinkommens. Umgerechnet auf die heutige Kaufkraft wären das etwa 75 bis 80 Euro. Die blaue Dose, einst ein Symbol für Aufstieg und Sehnsucht, ist heute fester Bestandteil des Lebens von Millionen Menschen weltweit.

Auch heute prägt das Design die visuelle Identität von Nivea. Die kürzlich überarbeitete Designsprache zeigt kreisförmige Elemente als Anspielung auf die ikonische Dose: ein subtiles Zeichen für die emotionale Bedeutung des Produkts und seine Präsenz im gesamten Portfolio. Mit Blick auf die Zukunft bleibt die blaue Dose ein Symbol verantwortungsvoller Hautpflege. Beiersdorf investiert eigenen Worten zufolge kontinuierlich in nachhaltige Verpackungslösungen und ressourcenschonende Produktionsprozesse mit dem Ziel, ikonisches Design mit ökologischer Verantwortung zu vereinen. Beispiel: Seit 2024 besteht jede blaue Dose zu mindestens 80 % aus recyceltem Aluminium – das reduziert den CO₂-Fußabdruck deutlich.