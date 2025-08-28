Omron lässt Automatisierungslösungen live erleben

Besucher erwartet ein breites Spektrum praxisnaher Live-Demonstrationen, darunter leistungsstarke Inspektionssysteme, mobile Roboter und Motion-Control-Lösungen. Ziel ist es, die Produktivität, Prozesssicherheit und Flexibilität in Verpackungsprozessen nachhaltig zu steigern.
Zu den am Stand geplanten Live-Demos zählen die automatisierte Vial-Handhabung und Inspektion mit 360°-Kameratechnik und Flying-Trigger-Technologie, Motion Control mit integrierter Sicherheit – für eine einfache und sichere Maschinenkonstruktion bei gleichzeitig höherer Produktivität, der autonome mobile Roboter OL-450S für flexible intralogistische Verpackungsprozesse, das EC 101 HS Verpackungssystem von GHD Hartmann mit hygienischem Design und langlebiger Konstruktion sowie Bildverarbeitungs- und Barcode-Lösungen von Wi-Systeme GmbH – mit Omron-Barcode-Scannern und Vision-Kameras. Im Mittelpunkt steht der neue VHV5-F: ein Hochleistungs-Barcode-Lesegerät mit innovativer Bildverarbeitung, intelligenter Dekodierung und ultraschneller Verarbeitung. Wi-Systeme bietet maßgeschneiderte Lösungen für Branchen wie Pharma, Logistik und Elektronikfertigung.
Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 122
International renommierter Design-Preis
iF Design Award 2025 für das Omron Automation Center Stuttgart
Das neue Automation Center von Omron in Stuttgart ist mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet worden. Die internationale Jury würdigte die durchdachte Gestaltung des Zentrums ebenso wie dessen Beitrag zur kollaborativen industriellen Innovation. Erfahren Sie hier mehr