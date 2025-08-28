Omron lässt Automatisierungslösungen live erleben

Besucher erwartet ein breites Spektrum praxisnaher Live-Demonstrationen, darunter leistungsstarke Inspektionssysteme, mobile Roboter und Motion-Control-Lösungen. Ziel ist es, die Produktivität, Prozesssicherheit und Flexibilität in Verpackungsprozessen nachhaltig zu steigern.

Zu den am Stand geplanten Live-Demos zählen die automatisierte Vial-Handhabung und Inspektion mit 360°-Kameratechnik und Flying-Trigger-Technologie, Motion Control mit integrierter Sicherheit – für eine einfache und sichere Maschinenkonstruktion bei gleichzeitig höherer Produktivität, der autonome mobile Roboter OL-450S für flexible intralogistische Verpackungsprozesse, das EC 101 HS Verpackungssystem von GHD Hartmann mit hygienischem Design und langlebiger Konstruktion sowie Bildverarbeitungs- und Barcode-Lösungen von Wi-Systeme GmbH – mit Omron-Barcode-Scannern und Vision-Kameras. Im Mittelpunkt steht der neue VHV5-F: ein Hochleistungs-Barcode-Lesegerät mit innovativer Bildverarbeitung, intelligenter Dekodierung und ultraschneller Verarbeitung. Wi-Systeme bietet maßgeschneiderte Lösungen für Branchen wie Pharma, Logistik und Elektronikfertigung.

Fachpack 2025: Halle 3C, Stand 122