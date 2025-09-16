Outnature und Leipa errichten Strohfaser-Produktionsanlage

Die Verwendung von Stroh als Rohstoff für die Papierproduktion bietet laut Outnature, einer Marke der Schwarz-Gruppe, entscheidende Vorteile: Als Nebenprodukt der Getreideverarbeitung werden keine zusätzlichen Anbauflächen benötigt. Durch die regionale Verfügbarkeit in Deutschland entstehen kurze Transportwege, was die CO₂-Bilanz deutlich verbessert. Die gewonnenen Strohfasern können Frischholzfasern ersetzen und bieten dabei vergleichbare Papierqualitäten bei hervorragenden Festigkeitseigenschaften.

"Die Lücke zwischen Qualitätsverlust und dem Bedarf an Frischholzfasern kann Stroh hervorragend schließen", sagt Michail Ginsburg, Geschäftsführer von Outnature. Die Kooperation baut auf bereits bewährter Zusammenarbeit auf: Beide Unternehmen waren bereits bei der Tomoorow-Initiative im Bereich Paludi-Biomasse erfolgreich tätig.

Technische Innovation trifft auf Nachhaltigkeit

Leipa plant, die neuen Strohfasern in Kombination mit Altpapier zu verarbeiten. Der Standort Schwedt/Oder verarbeitet bereits über eine Mio. t Altpapier jährlich für Verpackungen und grafische Anwendungen. Das Herzstück der neuen Anlage bildet eine Biotrac-Technologie von Valmet. Untersuchungen bestätigen, dass Strohfasern die Festigkeitseigenschaften von Altpapier deutlich übertreffen.

"Als Pioniere im Bereich Recyclingmaterialien seit den 1970er Jahren freuen wir uns, heute gemeinsam mit Outnature dieses innovative Projekt zu realisieren", sagt Leipa.CEO Antonio Bellante. Als erstes marktfähiges Produkt ist ein weiß gestrichener Kraftliner-Ersatz geplant.

Das Projekt schafft nicht nur ökologischen, sondern auch ökonomischen Mehrwert: Landwirte in Nordostdeutschland profitieren von einem zusätzlichen Absatzmarkt für ihr Stroh und damit von einer erweiterten Wertschöpfungskette. Die neue Faserproduktionsanlage ist Teil eines zweistufigen Investitionsvorhabens und fügt sich in die Nachhaltigkeitsstrategie der gesamten Schwarz-Gruppe ein.

Über Leipa

Leipa ist ein inhabergeführtes und unabhängiges Familienunternehmen mit über 175 Jahren Geschichte, welches zukunftssichere Lösungen und Produkte in den Bereichen Papier und Verpackungen anbietet. Mit Leidenschaft für umweltschonende Prozesse und Technologien hat sich Leipa stetig weiterentwickelt und ist heute eine europäische Unternehmensgruppe sowie tragende Säule der Kreislaufwirtschaft.